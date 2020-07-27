TürkAkım'da vanalar planlı bakım için geçici olarak kapatılacak

TürkAkım doğalgaz boru hattının Türkiye’den geçen birinci kolundan gaz akışı, planlı bakım için 10 Ağustos’a kadar geçici olarak durdurulacak.

TürkAkım doğalgaz boru hattının Türkiye’den geçen birinci kolundan gaz akışı, planlı bakım için 10 Ağustos’a kadar geçici olarak durdurulacak.

Gaz akışının kesilmesi, 27 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’den geçen ve bakımı BOTAŞ tarafından yapılan birinci kolunun kara kısmında planlı bakım çalışmalarından kaynaklanıyor.

TürkAkım’ın denizden geçen kısmının bakımı ise 23-29 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Bu kısmın bir sonraki planlı bakımı önümüzdeki yıl yapılacak.

Yıllık 31.5 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli TürkAkım projesi, Türkiye’nin gaz nakil sistemini doğrudan Rusya’daki en büyük gaz yataklarına bağlıyor ve ‘mavi yakıtın’ güvenli bir şekilde Türkiye, güney ve güneydoğu Avrupa’ya tedarik edilmesini sağlıyor.

Hat üzerinden Türkiye’ye gelen gaz buradan Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’ya sevk ediliyor. TürkAkım üzerinden gelen gazın pek yakında Sırbistan’a, ardından Macaristan ve Avusturya’ya ulaşması bekleniyor.