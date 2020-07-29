Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 8.9'a yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da 'Enflasyon Raporu 2020-3' bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.
Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6.2 olacağı tahmin edilmektedir.
- Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir.
- Marttan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz.
- Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz.
- Parasal sıkılaştırma konusunda normalleşme sürecinin seyrine bağlı olarak karar alacağız. Şu an için hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir durum yok.
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