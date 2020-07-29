BDDK'dan iki bankaya 'Aktif Rasyosu' cezası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya koyduğu ve her ay için bakacağını açıkladığı bankaların Aktif Rasyosu (AR) ile ilgili ilk cezaları kesti.

Bloomberg HT'nin 5 üst düzey bankacıya dayandırdığı haberine göre, haziran ayında BDDK'nın istediği rasyoyu tutturamayan bankalar, HSBC ve Albaraka Türk Katılım Bankası oldu.

BDDK'nın HSBC'ye kestiği cezanın 180 milyon TL civarında olduğu öğrenilirken, banka üst yönetiminin konuyla ilgili Ankara'da temas halinde olduğu belirtildi. Söz konusu ceza geçen yıl 469.9 milyon TL kâr açıklayan bankanın kârının yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor.

Albaraka Türk ise cezaya ilişkin KAP'tan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bankamız aktif rasyosunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 18 Nisan 2020 tarih ve 9000 sayılı kararında belirlenen oranın altında kalması sebebiyle, bankamıza 20.638 mln TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

Aktif Rasyosu uygulaması nedir?

BDDK'nın 'Aktif Rasyosu' (AR) diye adlandırdığı düzenleme ile bankaların, topladıkları mevduat ile bunu değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bir denge kurmaları gerekiyor. İstenen dengeyi kuramayan bankaya para cezası veriliyor.