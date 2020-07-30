Rusya: Türkiye, Avrasya Ekonomik Birliği'ne jelatin ve kolajen sevkiyatı yapabilecek

Rusya tarım ürünleri denetleme ajansı Rosselhoznadzor'un açıklamasında, Türkiye'nin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine insani tüketim için jelatin ve kolajen sevkiyatı yapabileceği, tarafların ilgili sertifika konusunda anlaştığı ifade edildi.

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile AEB üye ülkelerinin veterinerlik hizmetleri tarafından, Türkiye'den AEB'e insani tüketim için jelatin ve kolajen ihracatı yapılmasına yönelik veterinerlik sertifikası üzerinde anlaşıldı.

Söz konusu sertifika, Rosselhoznadzor'un internet sayfasında yayınlandı.