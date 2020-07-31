Kredi paketinden çıkarılan otomobillerin zam nedeni ÖTV artışı

Kamu bankalarının yapılan zamlar gerekçesiyle bazı otomobil firmalarını düşük faizli kredi paketinden çıkarması, gözleri söz konusu araçların fiyatlarına çevirdi. Döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle yıl başından bu yana sıfır otomobillerde fiyat artışları yaşanırken, bazı modellerde artan fiyatlar ÖTV diliminin de değişmesine neden oldu.

Kamu bankaları, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault ve Toyota'nın fiyatlarını artırdıklarını gerekçesiyle düşük faizli kredi paketi kampanyasından kampanyadan çıkarıldıklarını açıklamıştı. Habertürk'ün haberine göre, fiyatların yükselmesindeki başlıca neden döviz kurlarındaki hareketlilik olarak göze çarparken, bazı modellerde ise tüketiciye yansıyan zam oranının daha fazla olmasının ardında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) baremleri bulunuyor.

Yüzde 60 ÖTV'ye çıktılar

Honda Civic'in 1.5 VTEC Turbo Executive Plus AT versiyonu Ocak ayında 193 bin 400 TL'den alıcı buluyordu.

Bu fiyat seviyesi yüzde 50 ÖTV diliminde bulunurken, araca 7 ay içinde gelen yüzde 12.2 oranındaki artış liste fiyatını 217 bin 38 TL seviyesine çıkardı ve çıplak fiyatı 120 bin TL'yi aşan Civic'in bu versiyonu yüzde 60'lık ÖTV dilimine girerek 231 bin 400'den satılmaya başladı. Yani, Honda'nın söz konusu modelindeki 7 aylık zammın 14 bin 362 TL'lik kısmı ÖTV'de bir üst dilime çıkmasından kaynaklandı.

Civic HB Sport + modelinde de benzer bir durum ortaya çıkıyor. Ocak ayında 196 bin 860 TL'den satılan bu araç, temmuz ayında 235 bin 100 TL'lik liste fiyatı ile bayilerde yer alıyor. Fakat, Ocak ayındaki fiyatı ile yüzde 50 ÖTV diliminde yer alan Civic'in bu versiyonu, gelen zamlar ile birlikte yüzde 60'lık vergi dilimine girdi.

14 bin 150 TL ÖTV'den geldi

Aynı durum Renault'da da geçerli. Clio HB 1.0TCe Joy Benzin Otomatik 100 bg modelinin Ocak 2020 fiyatı 118 bin 700 TL iken, bu aracın Temmuz 2020 fiyatı ise gelen zam ile birlikte 145 bin 650 TL'ye çıkıyor. Fakat, araca yapılan zam ÖTV dilimini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardığı için, Clio'nun bu versiyonunun fiyatı 4 bin 150 TL daha artarak 149 bin 800 TL'ye ulaşıyor.

Megane Sedan'ın 1.3 TCe Icon benzin otomatik 140 beygirlik versiyonundaki fiyat artışının da bir kısmının ÖTV diliminin yükselmesine bağlı olduğunu belirtmek gerek.

Söz konusu modelin Ocak 2020 fiyatında ÖTV dilimi yüzde 50 iken, Temmuz 2020 fiyatı ise yüzde 60 diliminde yer alıyor. Rakamlar, bu modelde tüketiciye yansıyan zammın 14 bin 150 TL’lik tutarının vergi dilimi değişikliğinden kaynaklandığını ortaya koyuyor.