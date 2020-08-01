Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık. Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasında toplanan 2 milyar TL'yi aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er TL ulaştırdık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında hanelere destek sağladıklarını duyurdu. Bakan Selçuk, “Devlet-millet el ele vererek Kovid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bugüne kadar 2 milyarı aşkın bağış yapıldığını hatırlatan Selçuk, yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000’er TL nakdi destek verdik. Kampanya kapsamında toplanan miktarın kalanını da ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

#BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.



Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL‘ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020

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