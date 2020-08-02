Koronavirüs döneminde Türkiye'de 32 bin 232 kişi daha milyoner oldu

Türkiye'de dört aylık pandemi döneminde milyonerlerin serveti 210 milyar 874 milyon TL arttı, toplam milyoner sayısı ise 268 bin 602 kişiye dayandı.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgınının yaşandığı dört aylık dönemde bile milyoner sayısı zirve yaptı.

Şubat 2020'de hesabında 1 milyon TL ve üzeri para olanların sayısı 236 bin 370 iken koronavirüsle geçen mart ve nisan, mayıs ve haziran aylarında 32 bin 232 kişi arttı. Dört aylık sürede milyonerler servetlerine 210 milyar 874 milyon TL kattı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2020 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 67 bin 435 kişilik artışla 268 bin 602 kişiye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve yurtdışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2020 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı.

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı son bir yılda 453 milyar TL yükselerek 1 trilyon 667 milyar liraya çıktı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2020 Haziran döneminde 6 milyon 207 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2020 Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 61 bin 164 kişilik artışla 241 bin 12 kişiye fırladı. Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 120 milyar liradan 1 trilyon 567 milyar liraya çıktı.