TÜROFED Başkanı Çorabatır: Rusya'yla uçuşların başlaması nedeniyle otel konaklama fiyatları artırılmayacak

Sputnik'e demeç veren Çorabatır, Türkiye turizminin en büyük pazarlarından Rusya'yla uçak seferlerinin başlaması sonrası otellerin konaklama fiyatlarını artırıp artırmayacağı sorusuna yanıt verdi.

'Müşteri çekmek için indirime gidenler var'

Otellerde konaklama fiyatlarının geçen yılın seviyesinde kaldığını söyleyen Çorabatır, "Mevcut fiyatlar, tur operatörleriyle 2019'da imzalanan sözleşmelerle belirlendi ve geçerliliğini koruyor. Koronavirüs önlemleri için yapılan harcamalara rağmen fiyatlarda artışa olmayacak. Hatta bazı oteller, müşteri çekmek için indirime gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Rus turist sayısına ilişkin tahminde bulunmaktan kaçınan Çorabatır, "Sadece Türkiye değil, diğer ülkeler de turizm için yeni yeni açılmaya başladı. Ancak ülkemizin Ruslar da dahil yabancı turistlerin tercihleri arasında olduğunu düşünüyoruz" demekle yetindi.

'Personele Kovid-19'lu hastaya müdahale eğitimi verildi'

Çorabatır, pandemi koşullarına uygun olarak otellerde yemek ve içecek dağıtımında küçük değişiklikler yapıldığını, maske, dezenfektan ve sosyal mesafe işaretleri kullanıldığını söyleyerek konuklar arasında Kovid-19 hastası tespit edildiğinde otellerin çalışmaya devam edeceğini ve personele bu konuda eğitim verildiğini anlattı.

'Özel izolasyon odaları kuruldu'

Çorabatır, "Otellerde özel izolasyon odaları kuruldu. Hemen Sağlık Bakanlığı'na bilgi veriliyor ve daha sonra otellerin sertifikasyon programına uygun olarak hareket ediliyor. Bu sırada diğer turistler sorunsuz bir şekilde tatillerine devam ediyor" diye ekledi.