Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi

Türkiye, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre koronavirüs sürecinde Avrupa'da otomotiv satışlarını artıran tek ülke olurken, en fazla otomobil ve hafif ticari araç satan 6. ülke konumuna da yükseldi.

Kovid-19 salgınından birçok sektör olumsuz etkilenirken, özellikle otomotiv en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlenen verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre, ilk 6 ayda tüm Avrupa pazarları daraldı.

Avrupa otomotiv pazarı, bu yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38.9 azalarak 6 milyon 11 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 9 milyon 834 bin 542 toplam satış gerçekleşmişti.

Avrupa'nın önemli pazarlarında yüzde 50'ye varan düşüşler

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 52.4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48.2 ile Portekiz'de yaşandı.

Bu yılın ilk 6 ayında satışını artıran bir pazar olmazken, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da otomotiv satışları yüzde 33.9, Fransa'da yüzde 37.3, İngiltere'de yüzde 48, İtalya'da yüzde 45.1 ve Belçika'da yüzde 29.6 azaldı.

Haziran ayı satışları da yüzde 24 geriledi

Sadece haziran ayına bakıldığında ise otomotiv pazarı yüzde 24 azaldı ve 1 milyon 335 bin 802 adet olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 756 bin 553 adetlik satış gerçekleşmişti.

Haziranda otomobil pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 24.1 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 13.6 daraldı.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre haziranda geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54 ile Portekiz, yüzde 48,9 ile Hırvatistan ve yüzde 44.1 ile Litvanya'da yaşandı. Haziran 2020'de satışını artıran tek pazar yüzde 1.4 ile Fransa oldu.

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere'yi kapsayan toplam pazarda bu dönemde satışlarını artıran ülke olmazken, Kovid-19'la başarılı bir mücadele örneği gösteren Türkiye'de ise otomotiv pazarı artış gösterdi. Avrupa otomotiv satışları sırlamasında yılın ilk çeyreğinde 7. sırada bulunan Türkiye, bu yılın ilk yarısında 6. sıraya yükseldi. Bu yılın haziran ayı sonunda Türkiye, Avrupa'da yine satışlarını artıran tek ülke oldu.

Avrupa otomobil satışları sıralamasında yüzde 30.2 artışla 7. ülke olan Türkiye, aynı artış oranıyla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak konumlandı.