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    Kripto paranın toplam piyasa hacmi 345 milyar doları aştı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008041042584674-kripto-paranin-toplam-piyasa-hacmi-345-milyar-dolari-asti/

    Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmi, 208.7 milyar doları Bitcoin olmak üzere 345 milyar doları aştı.

    En yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Pazar günü 12,030.48 dolara kadar yükseldikten sonra sert düşüşle 11,184.37 dolara inen Bitcoin, daha sonra 11,300 doların üzerine toparlandı.

    Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 88.1 milyar doları bulurken, bu süre içinde en büyük 100 birimin 22'si gerilerken, ilk 10 birimden gerileyen olmadı.

    Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 1.47 artışla 11,312.57 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 208.72 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerindeki yerini korudu. Bitcoin'in 12 bin doları aştığı Pazar günü toplam piyasa hacmi de 221.95 milyar doları gördü.

    Toplam 6,046 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,474 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 88.1 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi de 345.55 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 60.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler şu şekilde:

    1.Bitcoin yüzde 1.47 artışla 11,312.57 dolar,

    2.Ethereum yüzde 3.11 artışla 393.11 dolar,

    3.XRP yüzde 6.42 artışla 0.31 dolar,

    4.Tether yüzde 0.20 artışla 1.00 dolar,

    5.Bitcoin Cash yüzde 2.38 artışla 295.91 dolar,

    6.Bitcoin SV yüzde 4.66 artışla 229.87 dolar,

    7.Litecoin yüzde 2.04 artışla 58.46 dolar

    8.Cardano yüzde 2.34 artışla 0.13 dolar,

    9.Chainlink yüzde 12.27 artışla 9.33 dolar,

    10.Binance Coin yüzde 4.77 artışla 22.10 dolar

    Analistlere göre, Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 10'u borsalarda bulunuyor; buna göre, büyük borsalar tarafından tutulan Bitcoin miktarının bu ölçüde düşmesi, 12 Mart'taki büyük çöküşün ardından gelen toparlanmanın etkisiyle hızlı yükselen talepten kaynaklanıyor.

    Veri analiz platformu Glassnode verilerine göre, borsalarda Temmuz sonu itibarıyla toplam 2.64 milyon Bitcoin bulunuyor. Bu yılın en yükseği olan 11,400 dolara kadar çıkmayı başaran Bitcoin, bu düzeye yakın hareket ediyor.

    Arcane Research analistlerine göre, gelen yüksek talebin yanında, Bitcoin sahiplerinin değişen tutumu da, bu konuda etkili oluyor. Analistlere göre, Bitcoin sahipleri, borsalardan çekerek Bitcoin'lerini uzun vadede tutmaya daha fazla ilgi göstermeye başladı. Bu eğilim, aynı zamanda Bitcoin sahiplerinden daha az satış baskısı anlamına geliyor.



    Etiketler:
    1 dolar, Dolar/TL, Dolar, Araştırma, ticaret hacmi, Piyasa, Bitcoin, Kripto para
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