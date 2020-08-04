Enflasyon temmuzda yüzde 0.58 arttı, yıllık bazda yüzde 11.76 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6.81 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0.58, Yİ-ÜFE yüzde 1.02 artış gösterdi. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6.37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.76 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7.98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8.33 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) temmuzda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8.94, imalatta yüzde 7.95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12.69, su temininde yüzde 12.06 artış oldu.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 28.90 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 19,89 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 29.10, diğer mamul eşyalar yüzde 23.54, tütün ürünleri yüzde 23.11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 2.19 ile tütün ürünleri, yüzde 0.46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0.44 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşın, ham petrol ve doğal gaz yüzde 39.72, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11.71, metal cevherleri yüzde 5.25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.