Büyüme için en önemli göstergelerden olan PMI Endeksi'ndeki yükselişle ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte nisan ayında dip yaptıktan sonra güçlü bir toparlanma ivmesine giren İmalat Sanayi PMI Endeksi, yükselişini temmuz ayında da sürdürdü. Endeks, geçtiğimiz aya göre 3 puan artarak 56.9 seviyesine ulaştı.

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56.9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 4, 2020

​Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da söz konusu rakamlarla ilgili, "Reel sektör temmuzda hız kazandı. Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi. Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu" açıklamasını yaptı.