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    Ticaret Bakanı Pekcan: İhracat temmuzda yüzde 11.5 arttı

    © AA / Ticaret Bakanlığı
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008041042585474-ticaret-bakani-pekcan-ihracat-temmuzda-yuzde-115-artti/

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin temmuz ayı ihracatının hazirana göre yüzde 11.5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu açıkladı.

    Ticaret Bakanı Pekcan, yazılı açıklamasında ihracatın cari açığın azaltılmasına katkı verirken Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ihracattaki toparlanmanın temmuzda da hızlanarak sürdüğünün altını çizdi.

    Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 11.5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Pekcan, ihracatın Kovid-19 salgını öncesi seviyelerini de aşarak 2020 yılının en yüksek değerine ulaştığına ve bugüne kadarki en yüksek ikinci temmuz ayı rakamının gerçekleştiğine dikkati çekti.

    İhracatın geçen yıla göre ise Temmuz 2019'daki yüksek baz, çalışma günü eksikliği ve Kovid-19 salgını etkisiyle yüzde 5.8 azaldığını belirten Pekcan, temmuz ayı çalışma günü günlük ortalama ihracatın ise hazirana göre yüzde 16.8 artışla 715 milyon dolara ulaştığını söyledi.

    '2020'nin en yüksek karşılama oranı'

    İthalatın ise temmuzda yıllık yüzde 7.66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:

    "İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 82.6 iken temmuzda 84.5'e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,9’a yükseldi. Böylelikle temmuzda hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracatla 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84.5, altın hariç ise yüzde 93.9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız."

    Pekcan, dış ticaret verilerinden altın çıkarıldığında Türkiye ekonomisinin ticaret değer zincirinde geldiği rekabetçi noktayı net olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Altın, bir tasarruf aracı, sermaye türüdür. Bu yüzden altını, sermaye hareketi olarak değerlendirmek daha sağlıklı olur" değerlendirmesinde bulundu.

    AB ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11.9, ABD ekonomisinin de yüzde 32.9 küçüldüğüne işaret eden Pekcan, bu rakamlar dikkate alındığında Türkiye'nin ihracat değerinin önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

    'Ana ihraç sektörlerindeki artış trendi devam etti'

    Bakan Pekcan, ihracattaki artışın ve dış ticaretteki olumlu performansın devamı için, çabalarına ara vermeden devam edeceklerini de aktardı.

    Pekcan, salgın sonrası ana ihraç sektörlerindeki artış trendinin temmuzda da devam ettiğine dikkati çekerek, otomotiv sektöründe ihracatın bir önceki aya göre yüzde 10.1, hazır giyimde yüzde 41, tekstilde yüzde 18.5 arttığını bildirdi.

    Ana ihracat pazarlarındaki normalleşmeyle beraber AB’ye ihracatın bir önceki aya göre yüzde 12.8 arttığını belirten Pekcan, temmuzda en çok ihracat yapılan ülkelerin 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya, 963 milyon dolarla İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD olduğunu vurguladı.

    Pekcan, ihracat yapan firma sayısında da artış olduğunun altını çizerek, "Nisan ayında yaklaşık 27 bin firma ihracat yapmış iken, temmuzda 41 binin üzerinde firma ihracat yaptı" bilgisini paylaştı.

    'Daha gidecek çok yolumuz var'

    "Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye'nin güvenilir, istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtladığını" belirten Pekcan, şöyle devam etti:

    "Haziranın ardından temmuzda da ihracat rakamları, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirmiş, ülkemizin normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden ayrıştığını göstermiştir. Başta TİM, ihracatçı birlikleri ve bakanlığımız çalışanları olmak üzere ihracatımızda emeği olan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızla beraber ara vermeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    Etiketler:
    İngiltere, Almanya, Sermaye, Altın, İthalat, Koronavirüs, Kovid-19, Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, ABD, Tekstil, Otomotiv, AB, TİM, Türkiye, İhracat, pandemi
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