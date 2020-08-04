Londra piyasasında gecelik TL swap faizi yüzde 1050'yi aştı

Dünya'nın aktardığı habere göre, Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi Nisan 2019'dan beri ilk kez 1.050 seviyesine kadar yükseldi. Swap faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz'da yüzde 6.8, 30 Temmuz'da ise yüzde 30 seviyesindeydi.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizleri Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını durdurmalarıyla Nisan 2019'da yüzde 1.200'e sert yükseldikten sonra odak noktası haline gelmişti.

Bu adım sonrası BDDK para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların yasal özkaynakları ile sınırlaması sonrası ise bu piyasalarda işlem hacimleri yok denecek kadar azaldı.

Gecelik lira swap faizi yüzde 1.200'e yükseldikten sonra zaman zaman yaşanan sıçrama hariç tutulduğunda genel olarak yatay bir seyir izliyordu. Swap getirileri zaman zaman dalgalansa da 2019 Nisan'dan beri 1.000 puanı hiç aşmamıştı.