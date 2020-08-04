Bankalar havale ücretinde kanunu deliyor

Finansal tüketicilere dair ücretleri BDDK belirliyordu. 7 Mart 2020 tarihi itibariyle bu yetki Merkez Bankası'na devredildi. 31061 sayılı Resmi gazete yürürlüğe giren Merkez Bankası tebliğine göre, bir bankanın şubelerine gönderilen para için ücret alınması kaldırıldı.

Nisandan hazirana kadar ATM'lerden bankadan aynı bankaya gönderilen havalelere ücret almayan bankalar, temmuz ayında kanunu delerek farklı bir uygulamaya gitti.

İHA'nın haberine göre, Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, derneğin kirasını ödemek için ATM'den havale yapmak istedi ancak 1 lira 5 kuruş işlem ücreti çıktı. Bozuk para kabul etmeyen ATM'ye istenen kağıt parayı yatıran dernek başkanının göndermek istediği havale parası, ATM'de geri ödenecek bozuk para olmadığı için iade edildi.

Bu işlemi birkaç gün deneyen Sıtkı Yılmaz, işlem yapamayınca durumu banka görevlilerine bildirdi. Görevliler Yılmaz'ı içeride işlem yapmaya yönlendirdi. İçeride ise EFT işleminden en az 5 lira ücret talep edince Yılmaz işlemden vazgeçti.

'Bir banka üstünü veremeyeceği bir rakamı nasıl belirler, niçin üstünü veremez?'

Tebliğe rağmen bankaların hukuk tanımadığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Tüketici olarak bankalardan bir işlem yapılırken, finansal tüketicilere ilişkin ücretleri BDDK belirliyordu. 7 Mart 2020 tarihi itibariyle bu yetki Merkez Bankası'na devredildi. 31061 sayılı Resmi gazete yürürlüğe giren tebliğe göre, bir bankanın şubelerine gönderilen para için ücret alınmaması gerekir. 7 Mart 2020 tarihinden sonra nisan, mayıs ve haziran aylarında gönderdiğimiz dernek kirası için bizden herhangi bir ücret alınmadı. Temmuz ayında 1 lira 5 kuruş ATM'den yapacağımız havale için talep edildi. Biz bunun için ATM'ye para yerleştirdik. Ancak bu paranın üstünü veremeyeceği sebebiyle işlemimizi yapamadık. Bir banka üstünü veremeyeceği bir rakamı nasıl belirler, niçin üstünü veremez? Genel müdürlükten bozuk para istediklerini, gelmediğini, onun için işlem yapılamadığını söylediler. Ben bugün de geldim. 2 kez denedim, aynı işlemi yapamadım."

'Bankalar hukuk tanımıyor'

Yılmaz, "ATM'den işlem yapamayınca bizi bankanın içine davet ediyorlar. İçeriden parayı EFT olarak göndermek durumunda kalıyorsun. EFT olarak gönderdiğin zaman en az 5 lira istiyorlar. Yine aynı tebliğe göre bankadan başka bir yere gönderdiğin zaman 1 lira ücret alınıyor. ATM'lerden bir bankanın hesabından başka bankanın hesabına para gönderildiğinde ücret alınması gerekirken, banka kendi şubeleri için de ücret talebinde bulunuyor. Bu uygulama yasal değil, bu keyfi bir uygulamadır. Bankalarla ilgili tüketicilerimizin uzun yıllardan beri süregelen hukuki mücadelesi var, bankalarla ilgili çok şey söyleyebilirim, ama söylemek istediğimi tek bir cümle var: Bankalar hukuk tanımıyor. Yasayı, yönetmeliği ve tebliği bir şekilde delerek haksız kazanç elde etmeye devam ediyorlar. Bunun mutlaka önünün alınması lazım" dedi.