Kayıt
11:23 05 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    115 üründe ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 319
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/1042450842_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_a510d163be760208f65627ee9e6b562c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008051042592380-115-urunde-ek-gumruk-vergisi-oranlari-yeniden-belirlendi/

    Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararına göre ek gümrük vergileri yeniden düzenlenen ürün grupları; Paraguay çayı, meyan kökü hülasaları, kakao tozu, mayalar, soslar, çikletler, boğaz pastilleri, helva ve lokumlar, çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri, makarnalar, mısır gevreği, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik ürünlerinden oluşuyor.

    Ürün gruplarının ithalatında uygulanacak ek gümrük vergisi oranları, ülke ve ülke gruplarına göre yüzde 0 ila yüzde 20 arasında değişiyor. Bu kapsamda, Şili, İran, İsrail ve Arnavutluk'tan söz konusu ürünlerin ithalatının bazılarına da sıfır gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

    Dünya'nın aktardığı habere göre, gümrük vergisi sıfırlanan ürünler içinde çikolata, makarna, pastacılık ürünleri, maya, helva, kahvaltılık gevrekleri ve kakao ürünleri bulunuyor. 

    Gümrük vergisi indirilen ürünler

    Taze (yeşil) sarımsak, kuru sarımsak, kabuklu, kabuksuz ceviz, taze muz, kurutulmuş muz, siyah ve yeşil çay, çerezlik ayçiçeği gümrük vergileri düşürüldü.

    Cumhurbaşkanının İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı'na göre, taze yeşil sarımsak ve kuru sarımsakta yüzde 49.5 olan gümrük vergisi yüzde 5’e, diğer bazı sarımsaklarda yüzde 19.5’den yüzde 2’ye, kabuklu ve kabuksuz cevizde yüzde 15’den yüzde 4’e indirildi.

    Muzda yüzde 145.8, yeşil ve siyah çayda yüzde 145 olan gümrük vergisi yüzde 7’ye düşürüldü.

    Çerezlik ayçiçeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisi yüzde 3’e indirildi.

    Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler

    Paraguay çayı, meyan kökü ürünleri, kakao toz ve ürünleri, kültür mayaları, bira mayaları, kabartma tozları, çikolata, helva, kaynatılmış tatlı ve karamaller, sakızlı ve jöleli şekerlemeler, boğaz pastili, öksürük şekerleri, fındıklı drajeler, şekerleme tabletleri, fondan, lokum türleri, pasta, büskivi ve ekmekçilik mamulleri, makarnalar, kahvaltılık gevreklerde bazı istisnai ülkeler dışında gümrük vergisi sıfırlandı.

    Gümrük vergileri bu ürünlerde yüzde 5.1 ile yüzde 94.3 arasında değişiyordu. Birkaç üründe ise gümrük vergisi yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanıyordu.

    Etiketler:
    İthalat, Arnavutluk, İsrail, İran, Şili, Cumhurbaşkanı Kararı, Gümrük vergisi, Türkiye, Resmi Gazete
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dünyanın en küçük antilopları Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde yaşıyor.
    Antilop ailesinin en küçük üyesi Dik-Dik, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği’nin bahçesinde
    Karikatür
    Danimarkalı gazeteci Rus süper silahını değerlendirdi: NATO savunmasız
    İnfografik
    Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı 'Rossiya'
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet