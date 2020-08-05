Dolar 7 lirayı aştı

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi dünkü sert kayıpların ardından bugünkü işlemlerine artıda başlasa da açılışın ardından yönünü tekrar eksiye çevirdi.

Güne yüzde 0.75 primle 1.095 puandan başlayan BİST 100, yüzde 0.5 kayıpla 1.080 puana indi. Gün ortasına doğru gelen alımlarla endeks yeniden artıya geçti.

Londra'daki swap piyasasında yaşanan TL sorunu kaynaklı olarak serbest piyasa ile bankalar arası piyasalarda dolar/TL'de oluşan kur farklılığı bugün de sürüyor. Dolar/TL, bankalar arası piyasada 7.02'lerin hemen üzerinde alıcı bulurken serbest piyasada ise fiyatlar 7.10 düzeyinden değerleniyor.

Euro/TL kuru gün içinde 8.3288'e kadar yükselmesinin ardından yüzde 1.79 artıda 8.3145'ten işlem görüyor.