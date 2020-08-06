BDDK'dan Türk Lirası hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri bazı işlemlere getirilen TL’ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı. BDDK'dan "Uluslararası Kalkınma Bankaları dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL’ye erişim sınırlamalarından muaf olacak" açıklaması yapıldı.