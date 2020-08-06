Babacan: Yine döviz kurlarını konuşuyoruz, yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, artan döviz fiyatlarıyla ilgili olarak "Ekonomi ülkenin en önemli sorunu. Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor" dedi.

Bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten, daha sonra AK Parti'den ayrılarak DEVA Partisi Genel Başkanlığı'nı üstlenen Ali Babacan, döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Babacan, "Ekonomi ülkenin en önemli sorunu. Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor" dedi.

Babacan, bu paylaşımına 7 Mayıs 2020'de yayınlanan bir videosunu da ekledi.

Ekonomi ülkenin en önemli sorunu. Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor.



👉 https://t.co/Ggx8S8NUL0 — Ali Babacan (@alibabacan) August 6, 2020

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