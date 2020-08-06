Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar İstanbul'da toplanıyor

Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar saat 19'da biraraya gelecek.

Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor.

NTV'nin haberine göre Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar piyasalardaki hareketliliği değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.