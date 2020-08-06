Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar İstanbul'da toplanıyor

Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor.
NTV'nin haberine göre Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar piyasalardaki hareketliliği değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.
Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar saat 19'da biraraya gelecek.
Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor.
NTV'nin haberine göre Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar piyasalardaki hareketliliği değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.
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