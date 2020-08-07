'ABD ekonomisi, koronavirüs nedeniyle tarihin en uzun süreli ekonomik kriziyle karşı karşıya'

Danimarka’da yayın yapan Berlingske gazetesi, her zaman hızlı toparlanan ABD ekonomisinin tarihin en uzun süreli kriziyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Danimarka’da yayın yapan Berlingske gazetesi köşe yazarı Ulric Harald Bee, ABD’nin her zaman hızlı toparlanan ekonomisinin koronavirüsün vurduğu büyük darbe nedeniyle tarihin en uzun süreli kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bee, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ağır darbe indirdiği ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde savaş sonrası dönemdeki en büyük durgunluğu yaşadığını ve GSYİH’nın 2019’un aynı dönemine göre yüzde 32.9 düştüğüne dikkat çekti.

Bee’ye göre, ekonomik aktivitedeki düşüş ve 1930'lardan bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı vergi gelirlerini aşağı çekti ve devlet harcamaları arttı. Bunun yanı sıra, tüketim azaldı, iş ve konut yatırımı düştü ve işsizlik yardımları için yeni başvuruların sayısı yeniden artmaya başladı.

Mart ayında, yetkililerin ekonomiyi desteklemek için iki trilyon dolar kanalize ettiğini ve mayıs ayında üç trilyon dolar daha ayırdığını hatırlatan Bee, temmuz ayında bir trilyon doların daha tahsis edilmesinin görüşülmeye başladığını kaydetti.

Bee, ABD ekonomisinin her zaman hızlı bir iyileşme kabiliyetine sahip olduğunu, ancak bu sefer iyileşmeden ziyade, muhtemelen koronavirüsün ortaya çıkardığı uçurumdan daha da derine düşmek zorunda kalacaklarına vurgu yaptı.