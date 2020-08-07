Soylu'dan Albayrak'a destek: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek paylaşımında bulundu. Soylu, Albayrak için açılan etiketi alıntılayarak "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için" dedi.

Döviz ve altın fiyatlarında yaşanan artışın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için hazırlanan 'Berat Albayrak'ın yanındayız' etiketi, Twitter'da Trend Topic (TT) listesine girdi.

Çok sayıda kullanıcının paylaşımlarıyla katıldığı etikete İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da destek verdi. Soylu, "Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için" ifadesini kullandı.

Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için...#BeratAlbayrakınYanındayız — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 7, 2020

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