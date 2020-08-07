Motorine zam

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 16 kuruş zam geldiğini duyurdu.
Zamla birlikte motorinin litresi 6 TL'yi geçecek. Benzinde 10 Ağustos'a kadar fiyat değişikliği beklenmiyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) August 7, 2020
08/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 16 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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