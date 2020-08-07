Stratfor: Rusya ve Çin ikili ticarette dolardan vazgeçiyor

'Gölge CIA' olarak anılan ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratfor, Rusya ve Çin’in aralarındaki ticarette ulusal para birimi kullanımını artırarak dolarla ödemeleri yüzde 46’ya düşürdüğünü bildirdi.

Rusya ve Çin arasındaki ticarette doların payının 2015’te yaklaşık yüzde 90 düzeyinde olduğunu hatırlatan Stratfor, Nikkei Asian Review raporunu kaynak gösterdiği yazısında, dolardan kademeli olarak uzaklaşmanın iki ülkeyi 'finansal ittifaka' yaklaştırdığını kaydetti.

İki ülkenin, ABD para biriminin dünya piyasalarındaki hakimiyetini azaltmaya büyük ilgi duyduğu ifade eden uzmanlar, diğer yandan dünya ticaretinin yüzde 93’ünden fazlasının dolar veya euro ile yapıldığına dikkat çekti.

Çin ve Rusya arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 109 milyar dolar civarında gerçekleşmişti.