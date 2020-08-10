Albayrak: Türkiye üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor" dedi.
İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 10, 2020
Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.💪 https://t.co/rPbpl6ZG6y pic.twitter.com/y8VwU7dooD
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)