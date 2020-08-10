Öztrak: Ekonomi değil işsizlik uçtu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, TÜİK rakamlarının aksine işsiz sayısının rekor seviyelerde olduğunu ileri sürdü. Öztrak, "Saray yönetiminin ülkeyi ve ekonomiyi değil, işsizliği uçurduğu TÜİK rakamlarıyla bile gizlenemez bir boyuta ulaşmış durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2020 dönemine ait rakamlara göre ülkemizdeki işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3.8 milyon kişiye düştü. Ancak, iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer nedenlerle iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, eksik, yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanlar dahil edildiğinde, gerçek işsiz sayısı 10 milyon 570 bine, gerçek işsizlik oranı ise yüzde 30.6’ya ulaşarak rekor kırdı" diyen Öztrak, şöyle devam etti: