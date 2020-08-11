Servetini büyüten Tim Cook, milyarderler kulübüne girdi

Salgın döneminde milyarlarca insan ekonomik zorluklarla boğuşurken, zenginler servetlerini büyütmeyi sürdürüyor.

Son olarak teknoloji devi Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirket hisselerinin daha da değer kazanmasıyla birlikte kişisel servetini 1 milyar doların üzerine çıkardı. Böylece Cook; Jeff Bezos, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin yer aldığı milyarderler kulübüne girmiş oldu.

Listedeki diğer milyarderlerin aksine Tim Cook, şirket kurucusu unvanı taşımıyor. Apple’ın yönetimini Steve Jobs’tan devralan Cook, yaklaşık 10 yıldır şirketin başında bulunuyor. Cook 847 bin 969 Apple hissesine sahip.

2015 yılında bir röportaj veren Cook, parasının büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışladığını ve hayırseverlik projelerine destek verdiğini söylemişti.

Salgın süresince insanların online dünyaya yönelmesi Apple, Facebook ve Amazon gibi teknoloji devlerinin büyük oranlarda değer kazanmasına, bu da patronların ceplerinin dolmasına neden oldu.