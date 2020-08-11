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    Altın geriliyor, petrol fiyatları yükselişte

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008111042631830-altin-geriliyor-petrol-fiyatlari-yukseliste/

    Olumlu gelişme arayışındaki piyasalar, ABD'de artan vaka sayılarına rağmen artış hızındaki düşüşleri fiyatlıyor. Altında kar satışları, fiyatların 2.010 doların altına çekilmesini sağladı.

    Küresel piyasalarda yeşil ekranlar dikkat çekiyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesine rağmen, ABD'de yeni koronavirüs vakası sayısının 50 binin altında seyretmeye devam etmesi ve hastaneye yatan vaka sayısında azalma ABD vadeli endekslerinde ve Asya borsalarında yükseliş getirdi.

    Asya borsaları yeni bir Çin-ABD anlaşmazlığının ticarete yansımamış gibi görünmesinin yarattığı rahatlamanın etkisiyle yükselirken ABD'nin ekonomiye destek vereceğine yönelik umutlar ise petrol ve emtia para birimlerini destekledi.

    Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 civarı yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.7; Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 2.2 artış kaydetti.

    Dolar/TL ve euro/TL'de sakin seyir

    Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; dolar/TL kuru 7.31'in hemen üzerinde euro/TL ise 8.60'tan el değiştiriyor.

    Altın fiyatlarında kar satışları kaynaklı düşüş

    Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında hızlı yükseliş sonrası bir konsolidasyon, geri çekilme süreci yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 2.075 dolar ile rekor kıran spot altında bu hafta yaşanan düzeltme hareketiyle fiyatlar 2.010 doların altına kadar geriledi. Saat 08:40 itibarıyla spot altının onsu 2.008 dolardan el değiştiriyordu.

    2 bin dolar/ons seviyesini altında destek olarak 1.970 dolar/ons seviyesi gösterilirken, yukarı harekette 2.028 ve 2.046 dolar/ons seviyeleri direnç olarak işaret edilmekte.

    Çin'in Amerikalı senatörlere yaptırım uygulama kararı sonrası ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında güçlenmesi ve ABD'de yeni bir koronavirüs teşvik paketinin Kongre'den geçmesi için yeni adımların geleceği beklentileri altın fiyatının gerilemesinde etkili oldu.

    Analistler, geçtiğimiz 3 haftada yüzde 14'ten fazla yükselen altın fiyatında bir konsolidasyonun yaşanmasını beklenen bir gelişme olarak değerlendiriyorlar. Teknik göstergelerin ise altın fiyatında 2 bin dolar/ons seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabileceğine işaret ettiği belirtiliyor.

    Brent petrol 45 doları aştı

    Petrol fiyatları ABD ekonomisine destek paketi beklentileri ve ekonomilerin yeniden
    açılmasıyla Asya'da talebin toparlanmasından destek buldu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 45,21 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,8 artışla 42,26 dolara yükseldi.

    Dolar kazanımlarını koruyor

    Dolar art arda yaklaşık yedi haftalık düşüşün ardından, yatırımcıların ABD'de hem
    Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'nin desteğini alacağı ekonomiyi canlandırma paketi anlaşması umutları ve ABD tahvil getirilerinin dip seviyelerden toparlanmasıyla dünkü kazanımlarını korudu.

    Dolar endeksi Cuma günü gördüğü iki yılın dip seviyesi olan 92.495'ten 93.597'ye yükseldi. İşlemciler yedi haftadır düşen doların kısa vadeli bir düzeltme yaptığını söyledi.

    Euro önceki işlem gününde yüzde 0,5 geriledikten sonra bugün artıya geçerek 1.1741 dolara yükseldi. Dolar yen karşısında hafif değişim göstererek 105.96 seviyesinde bulunuyor.

    S&P 500 endeksi dün beş ayın zirvesine yükselirken ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi yüzde 0,581 ile bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

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