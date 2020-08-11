Benzine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam yapılacak. Söz konusu zam, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litresine 23 kuruş zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Zamla benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6.58 liraya, Ankara'da 6.68 liraya, İzmir'de ise 6.69 liraya yükselecek.

8 Ağustos'ta motorinin litresine 16 kuruş zam gelmiş, zamla birlikte motorinin litresi 6 TL'yi geçmişti.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



12/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 23 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) August 11, 2020

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