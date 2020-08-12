Yunan işletmeciler: Türkler hem iyi harcıyor hem de bonkörler, gelmemeleri işimizi etkiledi

Yunan işletmeciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini değerlendirdi. Yunanistan’ın, şu ana kadar turist sayısı konusunda beklentilerini karşılayamadığını ifade eden Yunan işletme sahipleri, "Ne Avrupa’dan ne de Türk turistler geliyor. Türk müşteriler gerçekten çok nazik ve iyi harcıyorlar" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını birçok sektöre darbe vurmaya devam ediyor. Yunanistan’ın turizm sektörü salgın sürecinde zor günler geçirirken, Atina ve Dedeağaç’taki taverna, mağaza ve restoran işletmecileri salgının etkilerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi.

Yunan hükümeti tarafından alınan sağlık önlemleri çerçevesinde, sosyal mesafe kurallarına uyulması açısından yapılan düzenlemeler sonucunda azaltılan masa sayısı ve kabul edilebilecek müşteri sayısının sınırlandırılması nedeniyle pek çok restoran ve bar sahibinin iflasın eşiğinde olduğu belirtildi.

© AFP 2020 / Yunan işletmeciler: Türk turistleri çok özledik, salatayla karnını doyuran Almanlar gibi değiller , Leros, Patmos, Sakız (Hios), Sisam (Samos) gibi havaalanları küçük olan adalar adeta hayalet şehre dönerken, sahiller, tavernalar ve otellerin kapalı olması dikkat çekiyor.

Kotsis: Türkler iyi harcıyor, umarım sınırlar açılır, onları yeniden görürüz

Dedeağaç’taki Yunan işletmeciler Türk turistlerin bölgenin en önemli gelir kaynakları olduğunun altını çizdi. Yunanistan-Türkiye sınırına yaklaşık 45 kilometre uzaklığında bulunan şehir Dedeağaç'ta Türk turistlerin gözde mekanı arasında yer alan Agora adlı restoranın sahibi Vangelis Kotsis "Son ekonomik krizin başaramadığını bu pandemi başarmış durumda. Geçen yıla oranla ciromuzda yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüş kaybı yaşıyoruz. Pandemi süresince kapalı kaldığımız günleri saymazsak tabii. Şu an çoğunlukla yerli turistler görüyoruz fakat ilerisi için maalesef durum hiç iç açıcı değil" diye konuştu.

Türk turistlerin en önemli gelir kaynağı olduğuna dikkat çeken Kotsis "Geçen yıl çok sayıda Türk müşterilerim vardı. Türkler hem iyi harcıyor hem de bonkörler. Ancak maalesef pandemi yüzünden ve tabii ki şu an sınırlar kapalı olduğundan dolay Türk turist göremedik. Türk müşterilerim gerçekten çok nazik ve iyi insanlar. Umarım bu pandemi süreci atlatılır, sınırlar açılır ve onları tekrar görebiliriz" ifadesini kullandı.

Goulis: Türk turistlerin gelmemesi şehir ekonomisini etkiledi

21 yıldır taverna ve restoran işletmeciliği yapan Loukoulos adlı işletme sahibi Dimitris Goulis ise pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Özellikle pandemi için alınan önlemler yüzünden geçen yıla göre çok kötü durumdayız. Masa sayısını yüzde elli oranında düşürmek zorunda kaldık. Bu bizim işimizi çok etkiliyor çünkü müşteri olsa bile bazen bu kısıtlamalar yüzünden oturtamıyoruz" dedi.

Goulis, Türk turistlerin kendileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, "Şu ana kadar hiç Türk müşteri görebilmiş değiliz. Bu bizim işimizi etkiledi. Çünkü biz yerli halkın da tercih ettiği bir mekanız fakat Türk turistlerin gelmemesi şehir ekonomisini ciddi oranda etkilenmiş durumda. Umarım en kısa zamanda Türk müşterilerimizi tekrar aramızda görebiliriz. Yoksa işimiz zor" görüşünü dile getirdi.