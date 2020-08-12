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    Bakan Albayrak: Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008121042641597-bakan-albayrak-turkiye-2-ceyrek-performansiyla-daralma-yasayan-ulkeler-icinde-en-az-etkilenen/

    Bakan Albayrak ''Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak'' açıklamasını yaptı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında soruları yanıtlıyor.

    Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

    - Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü

    -İki sene öncesine kadar bugün Türkiye ekonomisi kırılganlıklarına göre çok güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor

    -Dünya yanıyor, Türkiye güllük gülistanlık değil tabii ki. Türkiye'de bir lobi var. Biz krizlerden çok, battık bittik lobileriyle uğraşıyoruz.

    -Dünyada en hızlı toparlayan ülkelerden biri olacağız. Dünya tarihinin en büyük krizi var 40 milyonun üstünde işsizlik var.

    -Ekonomisi batan bir ülke bütün alanlarda güçlü bir bilanço ortaya koyabilir mi?

    -Biz hedeflediğimiz bütçe açığı zaten olmayacak. Gelirleri erteledik buna rağmen yüzde 5-6'yı konuşuyoruz. Borç rasyosu bizde yüzde 30'larda

    -7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler

    -3 ay boyunca verdiğimiz desteklerin geri dönüşüne bakıyorum. 1.9 milyon esnafın yaklaşık 1.5 milyonuna destek verdik

    -210 bin firmaya 150 milyon liradan fazla destek verdik. Düşük maliyetlerle destek sağladık.

    -Özellikle sosyal medya üzerinden negatif bir hava pompalamaya başladılar. Etkileme güçleri her geçen gün azalıyor. Çok net bu bir milli bağımsızlık mücadelesi. Ekonomik anlamda milli bağımsızlık modeli ortaya koymanız lazım. Bunun için kıyamet koparıyorlar. Eski model yüksek faiz, değerli kur, ve ithalata bağlı. Böyle bir ekonomi sürdürülebilir değil. Türkiye rekabetçi kurla ithalata değil ihracata yönelik bir dönüşüm var.

    -Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Net söylüyorum Türkiye’de özellikle son 7 yıldır AK Parti iktidarı farklı ekonomik mücadeleleri veriyor. Ben Enerji bakanlığı dönemimden itibaren bu sürecin içerisindeyim.

    -Biz bir hayal dünyasında yaşamıyoruz.

    -Öncelikle onu sorayım. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla işiniz var mı? Türkiye, 1980'li yıllarla birlikte kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü. Kur çıkıp iniyor, küresel etkilerden kaynaklı Türkiye de etkileniyor tabii eskisine nazaran daha az etkileniyor

    -Bahane değil, çözüm üretme sorumluluğumuz var.

    -Türkiye'de birileri tarafından gereksiz negatife yönelik ciddi bir operasyon var. Biz sorumluluk makamındayız. Biz şu an itibariyle bahane değil çözüm üretme noktasında sorumluluk taşıyoruz.

    -Pandemi sürecinin normalleşme aşamasına başlamadık.

    -Türkiye yabancı yatırımı çekecek, yatırımlara yönelecek. Burada faiz önemli bir husus. Reel yatırımcı açısından pandemi ve sürecinin normalleşmesine başlamadık. Türkiye atacağı adımlarla pozitif ayrışacağı için yabancı yatırımcıyı çekiyor.

    -Türkiye'nin faizde ve kurda daha az bağımlı olduğu güçlü bir sürece girecek.

    -Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı.

    -Türkiye'de ilk defa kur rekabetçi.

    -Türkiye ekonomideki dalgalanmaları yönetebiliyor.

    Etiketler:
    IMF, Ekonomi, Kovid-19, Koronavirüs, Berat Albayrak, Türkiye
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