Moody’s’ten Türk bankalarına uyarı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bugün yayınladığı notunda TL'deki uzun süreli zayıf seyrin muhtemelen sorunlu kredileri ve kredi kayıp karşılıklarını artıracağını belirterek, TL'nin dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu için olumsuz olduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s TL’nin dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu için olumsuz olduğunu açıkladı.

Reuters’in haberine göre Moody’s bugün yayınladığı notunda TL’deki uzun süreli zayıf seyrin muhtemelen sorunlu kredileri ve kredi kayıp karşılıklarını artıracağını ve karlılığı ve sermaye oranlarını düşüreceğini ifade etti.

Dolar/TL hafta başında sert yükselişle 7.40 seviyesindeki tarihi rekoru gördükten sonra Merkez Bankası’nın devam eden sıkılaştırma adımlarının desteğiyle tarihi rekorun altında ancak dalgalı seyir izliyor.

Moody’s notuna göre TL’deki son dönemdeki zayıf seyir, koronavirüsle ilgili aksamaları daha da kötüleştirecek ve dış finansmanın azalma riskini kuvvetlendirecek. Nota göre haziran ayı itibarıyla, Türk bankalarının kredilerinin yüzde 35’i başta dolar ve euro olmak üzere yabancı para cinsinden.

TL’nin değer kaybının devam etmesi, döviz geliri olmayan ve tedbir almayan (unhedged) şirketlerin geri ödeme kapasitesini azaltacak. Bunun sonucunda yüksek kredi kayıp karşılıkları, karlılığı zayıflatacak.

Yatırımcıların Türkiye ile ilgili endişelerinin ve Türk bankalarının ödeme gücünün döviz finansmanına erişimi azaltmasını bekleyen Moody’s, bunun haziran sonunda 54 milyar dolarlık kısa vadeli döviz toptan refinansman ihtiyacı nedeniyle Türk bankalarının kırılganlığı olduğunu açıkladı.