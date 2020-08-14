Rusya'dan Antalya'ya bu hafta kaç turist gittiği açıklandı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), uçuşları yeniden başlatılmasının ardından Rusya'dan Antalya'ya kaç turistin gittiğini açıkladı. Buna göre, Antalya'ya Rusya'dan 10-12 Ağustos tarihlerinde 63 bin Rus turist gitti.

Açıklamaya göre Rusya, gönderdiği turist sayısı bakımından tartışmasız lider konumda. 10-12 Ağustos tarihlerinde Moskova, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu'dan Antalya'ya düzenli ve charter uçuşlarla 63 bin Rus turist gitti.

Rusya'dan turist akışı, Ukrayna'dan üç kat, Almanya ve İngiltere'dense sekiz kat daha fazla.

Türkiye'nin Ege kıyılarına en çok turist gönderen ülke de Rusya oldu. Bodrum'a 12 Ağustos'ta Rusya'dan 5 uçuşla 1800 turist gitti. Bu sayı, Bodrum Havalimanı'na giden yabancı turist sayısının yüzde 37’si kadar.

Rusya’dan charter uçuşlarının başlatılması ve Almanya pazarının geri dönüşü, Türk otelcilere 2020 turizm sezonunu kurtarma umudu veriyor.

Nitekim Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Sururi Çorabatır'ın açıklamasına göre, Ege ve Akdeniz kıyılarında temmuz ayında otellerin yaklaşık yüzde 40’ı çalışırken, ağustos ayında Antalya, Bodrum, Fethiye ve Dalaman’da otellerin yaklaşık yüzde 60’ı faaliyet gösterdi.

İzmir'de ise tablo daha iyi durumda. Kentte otellerin yüzde 90'ı misafir kabul ediyor.

Türkiye Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) verilerine göre, Almanya, İngiltere ve Rusya’dan rezervasyonlar giderek artıyor, ancak bu hacim henüz Antalya’daki tüm tesislerin açılması için yeterli değil. Önümüzdeki iki hafta Almanya'dan charter uçuşlarıyla gelen turist sayısı arttıkça durum değişebilir.

Rus tur şirketlerinin değerlendirmesi de Türkiye'ye yönelik satışların iki-üç hafta içinde planlanan hacme ulaşacağı yönünde.