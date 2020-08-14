Albayrak: Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki artışla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı

Sanayi üretim endeksi, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 arttı.
Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldığını söyledi.
Sanayi Üretimi Endeksindeki %17,6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak. pic.twitter.com/iiblmUSAMb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2020
Albayrak, "Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17.6’lık artışla Türkiye, haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak" dedi.
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