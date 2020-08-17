Türkiye'de konut satışları temmuzda rekor kırdı

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 oldu ve rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 oldu.

Konut satışları aylık bazda ise yüzde 20 oranında artış gösterirken, satışlarda İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11.7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6.8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

67 bin 937 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29.6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konut satışı ve yüzde 15.4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 161 bin 420 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155.0 artış göstererek 161 bin 420 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve yüzde 18.0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73.6 oldu. Ankara 20 bin 530 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 11 bin 90 konut satışı ile İzmir izledi.

En çok konut satışı İran vatandaşlarına satıldı

Temmuz ayında İran vatandaşları Türkiye'den 540 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi.

Albayrak: Bankalarımıza teşekkür ediyorum

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla konut rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların ev sahibi olmasında kamu bankalarının payının büyük olduğunu belirtti.

Albayrak, "250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor.

Konut satışları Temmuz'da tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı.

Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.👏 https://t.co/nbpo4mkGdw — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 17, 2020

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