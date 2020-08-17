Dolar ve euro tarihi zirvelerini yeniledi

Küresel piyasalar haftaya iyimser bir başlangıç yaparken Borsa İstanbul artıda başladığı günde dakikalar sonra eksiye döndü. Dolar/TL ise 7.39'u aşarak tarihi seviyelerini yeniledi. Euro/TL de zirvesini 8.77'nin üzerine çıkardı.

Küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaparken Türkiye piyasalarında ise yön aşağı doğru.

Borsa İstanbul güne sınırlı da olsa yükselişle başlarken açılışın ardından gelen satışlarla eksiye döndü. Geçen haftayı 1.083 puandan kapatan, açılışta 1.090 puana kadar çıkan BİST 100 Endeksi sonrasında 1.077 puana kadar geriledi.

Dolar/TL rekor kırdı

Dünya'nın aktardığı habere göre, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın son günlerinde yeniden başladığı yükseliş hareketine bugün de devam ediyor.

Dolar/TL'de zirve 7.39'un üzerine taşınırken euro/TL ise 8.77'yle rekor tazeledi.