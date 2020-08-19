Rusya-Türkiye İş Konseyi heyeti Türkiye'de

Rusya-Türkiye İş Konseyi heyeti, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlamasından sonraki ilk çalışma ziyareti için Türkiye'ye geldi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Aleksey Yegarmin, Rus medyasına açıklamasında, "Heyetimiz Bodrum’a geldi. Bugün, Bodrum Belediye Başkanı’nın davetiyle akşam yemeği planlandı. Türkiye’ye iş ziyareti 25 Ağustos’a kadar sürecek. Bu ziyaret sırasında İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin belediye başkanlarıyla görüşmeler yapılacak" ifadelerini kullandı.

Karantina yüzünden 2020 planlarında değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Yegarmin, "Koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirleri anlayışla karşıladık ama yine de zaman kendi taleplerini dikte ediyor. Aktif olmak zorundayız, çünkü Rusya ve Türkiye’deki iş çevreleri oldukça aktif, bu bağlamda yeni istekler alıyoruz" dedi.

Ziyaretin, güvenlik taleplerine uygun planlandığını kaydeden Yegarmin, "Uçuşlar yeniden başlatılınca ziyaret programını, hem heyetimizin üyeleri hem de görüşeceğimiz kişiler için güvenli olması şartıyla planladık" diye ekledi.

Rusya-Türkiye Hükümetler Arası Ticaret İşbirliği Komisyonu’nun yeni görüşmenin üçüncü çeyrekte St. Petersburg’da yapılacağını anlatan Yegarmin, şunları söyledi:

"Bu görüşmeye hazırlık kapsamı içinde Rus-Türk İş Konseyi ve Türk-Rus İş Konseyi arasında ve Türkiye’deki ilgili taraflarla görüşmeler var."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmede, 'hükümetler arası komisyonun hazırlıkları kapsamında iş çevreleri arasındaki işbirliği sorunlarına ilişkin görüş alışverişinin' yapılacağını dile getiren Yegarmin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Rusya Uluslararası İşletmeye Destek Merkezi tarafından geliştirilen ViEx sanal sergi projesine ilgi duyduğunu aktardı.

Konsey Başkanı, "Bu proje, sürekli güncellenen bir fuar oluşturma ve ayrıca örneğin koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan karantina önlemlerine bağlı kalmama fırsatını veriyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmede ViEX projesini sunacaklarını anlatan Yegarmin, Rusya ve İzmir iş çevrelerinin birleşmesi amacıyla Rusya Uluslararası İşletmeye Destek Merkezi’nin imkanlarından yararlanılması konusunun ele alınacağını söyledi.

Görüşmede ayrıca Rusya-Türkiye İş Konseyi’nde İzmir temsilciliğinin açılması konusu değerlendirilecek.