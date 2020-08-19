Dolar 7.35 liranın altında

Dolar/TL 7.35'in altını görürken, euro/TL ise 8.77'den alıcı buluyor. BİST 100, 1.100 puanın üzerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD borsalarında gelen rekorların ardından yeni güne de yükselişle başladı. ABD'de S&P ve Nasdaq rekor seviyelere çıkarken, ABD vadelileri de yüzde 0.50'ler civarında artıda.

Yurt içi piyasalar ise yarınki Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken dolar/TL 7.35'in altını gördü. Euro/TL ise 8.77'den el değiştiriyor.

Dünya'nın aktardığına göre Borsa İstanbul BİST 100 Endeksie küresel iyimserliğe paralel olarak yüzde 0.64'lük artışla 1.099 puandan güne başladı. Açılışın ardından endeks 1.100 puanın üzerinde dengelendi.

Altın 2000 doların üzerinde tutunamadı

Altın fiyatları 2.000 doların altına düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2.014 dolarda bir haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 gerileyerek 1.993 dolara düştü.