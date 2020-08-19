Pandemide servetlerine servet katanlar: Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı

ABD merkezli teknoloji devi, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk Amerikan şirketi oldu.

Koronavirüs pandemisinde ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti 1 trilyon doları aşarken, ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın değeri de 2 trilyon dolara ulaştı.

Pandemi kaynaklı ekonomik kriz sırasında değerini ikiye katlayan Apple, küresel ekonomi üzerindeki hakimiyetini de pekiştirdi.

ABD borsalarında bu sabah hisseleri yüzde 1.2 oranında artan Apple, 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu.

Bu, iPhone, Mac bilgisayarı ve Apple Saati üreticisi açısından yeni bir dönüm noktası oldu.

Wall Street yatırımcıları iPhone ekosistemindeki sorunlara rağmen paralarını Apple'ın post-koronavirüs dünyasında daha da gelişip güçleneceği tahmini üzerine yatırdı.

2020'de yüzde 57 oranında değer kazanan Apple, dünyanın en değerli halka açık şirketi listesinde Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'yu da geçmiş bulunuyor.