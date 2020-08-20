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    sıcak hava balon turları, Kapadokya

    Kovid-19 nedeniyle durdurulan balon turları 22 Ağustos'ta yeniden başlatılacak

    © AFP 2020 / YASIN AKGUL
    Ekonomi
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1389)
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008201042689985-kovid-19-nedeniyle-durdurulan-balon-turlari-22-agustosta-yeniden-baslatilacak/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan sıcak hava balon turlarının, alınan tedbirlerle 22 Ağustos'ta yeniden başlatılacağını bildirdi.

    Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de etkileyen salgınla mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti. Gerek Türkiye'de gerekse dünyada normalleşme sürecinin başlamasıyla uçuşların kademeli olarak başladığını ve hava taşıtlarıyla ulaşım modlarının vatandaşlar mağdur edilmeden kullanıldığını kaydeden Karaismailoğlu, sıcak hava balon uçuşlarının da salgından olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

    © İHA /
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    Bu nedenle söz konusu uçuşların durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, diğer ülkelerle karşılıklı uçak seferlerinin kademeli olarak başlatılmasıyla tüm turizm bölgelerine olduğu gibi, Kapadokya başta olmak üzere, sıcak hava balon uçuşlarının yapıldığı bölgelere de turistlerin yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.

    ‘Koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla’

    Karaismailoğlu, balon uçuşlarının yeniden başlatılması konusunun ele alındığını belirterek, "Yapılan değerlendirmeler sonrasında 22 Ağustos itibariyle, koronavirüs tedbirleri uygulanması şartıyla tekrar balon uçuşlarını başlatacağız" ifadesini kullandı.

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce balon uçuşlarında uyulacak kuralların belirlenerek genelge haline getirildiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    "Balon uçuşu öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tüm tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığımızın ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçüde düzenleme yapılmıştır. Yayınlanma aşamasında olan genelgeyle maske, mesafe, kişisel temizlik ile dezenfeksiyon ve operasyonel diğer hususlar düzenlenmiştir."

    Sepet kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerde, sosyal mesafe kuralının korunmasına yardımcı olmak amacıyla yolcu eksiltileceğini belirten Karaismailoğlu, genelgeye göre yolcu manifestolarında her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş derecesinin kayıt altına alınacağını vurguladı.

    Karaismailoğlu, yer operasyonları sırasında da sosyal mesafenin sürekli olarak korunması husususunda gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

    ‘Her yıl ortalama 600 bin turist balonla seyahat ediyor’

    Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de her yıl ortalama 600 bin turistin sıcak hava balonlarını kullandığına, geçen yıl bu sayının 660 bini geçtiğine işaret ederek, seferlerin durdurulduğu mart ayına kadar 50 bin kişinin sıcak hava balon turlarına katıldığını belirtti.

    Göbeklitepe'de ilk sıcak hava balonu havalandı
    © AA / Haliliye Belediyesi
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    Turistler açısından, dünyada belli başlı bölgelerin ziyaret edilmesinde sıcak hava balonu seyahatlerinin önemli bir cazibe unsuru olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, pek çok turizm bölgesinin sıcak hava balonu uçuşlarıyla markalaştıklarına dikkati çekti.

    Kapadokya'nın da bu bölgelerden olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    "Kapadokya, hem turizm alanında hem de sıcak hava balonu noktası olması bakımından dünyada kabul gören sayılı turistik bölgelerden birisidir. Sıcak hava balonu uçuşları, hiç şüphesiz, Nevşehir ili ve Kapadokya için öne çıkan turizm faaliyetlerinden biri olarak sadece bölge turizmi için değil aynı zamanda ülke turizmi için de hayati öneme sahiptir. İnanıyorum ki dış hat hava yolcu uçuşlarımızdaki son dönemdeki artış ve balon uçuş bölgelerindeki otellerde rezervasyonların çoğalmasıyla yıl sonuna kadar balon yolcularının sayısında da önemli bir artış olacaktır."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1389)
    Etiketler:
    Kovid-19, Tedbir, Nevşehir, Tur, Sıcak hava balonu, Koronavirüs
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