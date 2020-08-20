‘Türkiye Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz buldu’

Reuters'a konuşan Türk yetkililer, "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" açıklamasında bulundu.

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşiş olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan yetkililer, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

Türk sondaj gemisi Fatih, temmuz ayının sonundan bu yana, Batı Karadeniz kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyinde, 'Tuna-1' olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet yürütüyordu.

Geen günlerde Türkiye halkına 'bir müjdesi olduğunu ve cuma günü açıklayacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağı bilginin bu olduğu düşünülüyor.