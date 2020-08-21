Buğdayda üretim hedefi tutmadı, 500 bin ton ithalat yapılacak

Hasadı tamamlanan buğdayda üretim hedefi tutmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi, fiyat artışları ve stokçuluğu önlemek için buğdayda 500 bin ton ithalat yapacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türkiye genelinde tamamlanan hububat hasadında 20.5 milyon ton olarak belirlenen üretim hedefi tutturulamadı. Ortaya çıkacak açığın fiyat artışlarına ve stokçuluğa neden olmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi 25 Ağustos'ta 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı yapacak.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ithalat yetkisi 1.5 milyon tona çıkarılan TMO’nun son yaptığı, “Stoklarında piyasalarda istikrarı sağlayacak miktarda ürün bulunduğu ve yaklaşan hasat dönemi de dikkate alındığında hububat piyasalarında arz yönüyle herhangi bir sıkıntının olmadığı” açıklamasını hatırlattı.

Ancak ithalat kararı ile TMO’nun kendi kendisini tekzip ettiğini belirten Aygun, "TMO’nun 25 Ağustos’ta 500 bin ton buğday ve 60 bin ton arpa ithalat ihalesine çıkacak bulunması, yaşanan sıkıntıyı bütün boyutlarıyla ortaya koymaktadır” diye konuştu.

'Üreticiyi stokçulukla suçlamak kabul edilemez'

Aygun, yaşanan arz sıkıntısına karşın buğday ekim alanlarının daralmaya devam ettiğini bildirdi. 2015 yılında 22.6 milyon ton olan buğday üretiminin, 2019 yılında 19 milyon tona düştüğünü anlatan Aygun, şunları söyledi: “2020’de buğday üretiminin yüzde 7.9’luk artışla 20.5 milyon ton olacağı öngörülmüştür. Türkiye genelinde hububat hasadı neredeyse tamamlanmış olup TMO alımları geçen yılın altında kalmıştır. Üreticinin, tüccarın, stokçuların elinde ne kadar buğday olduğu da halen belirsizliğini korumaktadır. Bu durumda asıl stokçularla mücadele etmek yerine, üreticiyi stokçulukla suçlamak kabul edilemez bir yaklaşımdır.”

Aygun, konuyla ilgili Meclis’te Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. Aygun, bir süt üreticisinin para kazanabilmesi için 1 litre sütle 1.3 kilogram yem alması gerektiğini belirtti.

Süt-yem paritesinin bozulduğunu dile getiren Aygun, şöyle devam etti: "Yem sürekli zamlanırken, süt fiyatları sabittir. Üretici, artık bu zararı karşılayamaz hale gelmiş, süt ineklerini kesime göndermeye başlamıştır.”