Trump'ın öfkesinden korkan Londra'nın ABD'li teknoloji devlerine getirdiği vergiden çark edeceği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e odaklanan, ancak tüm dünyayı hedef alan ticaret savaşlarıyla sıkı dostu Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Britanya'nın hükümetini yıldırdığı öne sürüldü. Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yarım milyar sterlin vergi gelirinin Trump'ın öfkesinin başa açacağı dertlere değmeyeceği sonucuna vardığı belirtildi.

İngiliz gazetesi Mail on Sunday, önceki Theresa May hükümetinin Hazine ve Maliye Bakanı Philip Hammond'ın ABD merkezli dijital teknoloji şirketlerine koyduğu yüzde 2 vergiden Trump yönetiminin şimşeklerini çekmesi nedeniyle halefi Rishi Sunak'ın çark edeceğine dair iddialara yer verdi.

Habere göre, AB'den çıkış sürecini tamamlamaya ve ABD ile serbest ticaret anlaşmasına varmaya çalışan Boris Johnson hükümeti, Trump'ın öfkesinin yol açacağı belaların vergi kazancından daha önemli olduğu görüşüne vardı.

Nisanda yürürlüğe giren Google, Facebook gibi teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergisinin (DST) Britanya kamu maliyesine yılda 654 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor.

Ancak Kovid-19 pandemisinin başlamasından beri Britanya'nın kamu borcuna eklenen 262 milyar doların yanında bu miktarın pek önemi kalmadı.

Sonuçta dijital teknoloji devlerine vergi yüzünden başmüttefik ABD ile potansiyel serbest ticaret anlaşmasından olmama görüşü ağır bastı.

The Mail on Sunday'e konuşan kaynaklardan biri "Rishi, Başkan Trump ve Washington müesses nizamının öfkesinin ışığında yarım milyar sterlin gelirin başa açılacak dertlere değmeyeceği sonucuna vardı" dedi.

Bir maliye bakanlığı temsilcisi "Münasip küresel çözüm bulunduğunda kaldırılacak geçici vergi olduğunu zaten açıkça söylemiştik, bu amaca ulaşmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.