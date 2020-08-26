Antalya'ya 3 günde 100 bin turist geldi

Turizmin yeniden hareketlendiği Antalya'ya yurt dışından 3 günde 510 uçakla 100 bin yolcu geldi. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Yurt dışından 3 günde 510 uçağa ve 100 bin yolcuya hizmet vermişiz, çok önemli bir rakam" dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, özellikle Rusya'dan uçak seferlerinin başlamasıyla Antalya Havalimanı'ndaki yoğunluğun arttığını söyledi.

Rusya'dan ilk etapta Antalya'ya 7 şehirden uçak geldiğini dile getiren Varol, bugün bu uçuş noktasının 16'ya çıktığını belirtti.

Havalimanının sadece Rusya'dan değil, 31 ülkeden yolcu ağırladığını söyleyen Varol, gerek yolcu sayısında gerekse uçak sayısında artış yaşandığını aktardı.

Bugünkü uçuş monitörlerinde Rusya, Almanya, Ukrayna, Polonya, İngiltere gibi önemli pazarların dışında Arnavutluk, Makedonya ve diğer Balkan ülkelerinin farklı noktalarından uçakların görüldüğünü belirten Varol, Antalya'nın güvenli turizm destinasyonu olduğunu kanıtladığını vurguladı.

'Yabancı turist sayısı 1 milyon 300 bini geçti'

Havalimanında nisan, mayıs ve hazirandaki sessizliğin sona erdiğini belirten Varol, şunları söyledi:

"Havalimanında hizmet verdiğimiz yolcu ve uçak sayısı her geçen gün artıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günkü yoğunluğa baktığımızda, yurt dışından 3 günde 510 uçağa ve 100 bin yolcuya hizmet vermişiz, çok önemli bir rakam.100 bin yolcuyu buradan otellerine uğurlamışız. Dış hatlarda yılbaşından itibaren 1 milyon 300 bin yolcunun Antalya'ya geldiğini görüyoruz. Bu rakamın neredeyse yarısı sadece ağustosta gerçekleşmiş."

Geçen yıl daha fazla yolcuya ve uçağa hizmet verdiklerini dile getiren Varol, bugünkü salgın sürecinde bu kadar yolcuğu ağırlamanın da son derece önemli olduğunu vurguladı.