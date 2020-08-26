Benzine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıyacak

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini duyurdu. Söz konusu zammın pompa fiyatlarına da yansıyacağı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 21 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) August 26, 2020

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