Albayrak: Avrupalı bir Enerji Bakanı beni tehdit etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Avrupalı bir Enerji Bakanı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Albayrak, "Orada ona gereken cevap verildi. Ama bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 25 Ağustos'ta katıldığı canlı yayında yaptığı bazı açıklamaları yeniden aktardı. Sözlerine "Erdoğan’ın 'müjde' olarak açıkladığı Karadeniz’deki doğalgazın bulunmasıyla birlikte başlayan yeni süreci Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la konuştuk. Albayrak, bir anlamda yeni dönemin kodlarını anlattı" hatırlatmasında bulunarak başlayan Selvi, şöyle devam etti:

© AA / Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı 'Günlük tutuyor musunuz?' diye sorduğumda, 'Tabii, Sadık Albayrak’ın oğlu olunca yazmak genlerimizde var' dedi.

Sadık Albayrak, benim çalıştığım dönemde Yeni Şafak’ın yazarıydı. Çok ilkeli bir insandı. Erdoğan’la dünür olduğu gün yazarlığı bıraktı. Sadık Albayrak bir dönemin hafızasıydı. Bence yazmayı erken bıraktı, keşke yazsa. Keşke biri onunla nehir söyleşisi yaparak hatıralarını kitaplaştırsa.

Enerji savaşları tehditlere, darbelere, işgallere varan sert mücadelelere sahne oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ben bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım' deyince yine gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Nasıl yani? Berat Albayrak o kadar sıradan bir şey anlatıyor gibiydi ki sözlerini açmasını istedik.

'Ne zaman oldu?' diye sorduk. 'Enerji Bakanlığım döneminde' dedi. Israrlı sorularımız üzerine, o şahsın Batı’nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı olduğunu söyledi.

'Orada ona gereken cevap verildi. Ama bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli' dedi. Aynı kanaatteyim.

Karadeniz’de bulunan doğalgaz, vatandaşın faturasına yansıyacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a bunu da sorduk. Net bir dille, 'Yansıyacak' dedi. Dilerim daha büyük rezervler tespit edilir, vatandaşlarımızın faturaları hafifler.

Berat Albayrak’ın piyasaları ilgilendiren bir açıklaması oldu. TPAO ve BOTAŞ’ın halka arz edileceğini söyledi. Fotoğraf çektirirken tekrar sordum. Önce doğalgazla ekonomik olarak hacmini büyütüp ondan sonra halka arz edecekler. Bu doğalgaz daha ilk adım olduğu için bence gazla ilgili yeni bir birim kurulabilir."