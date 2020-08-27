Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'sinin vatandaşlara hizmet için harcandığını, artık toplanan her 100 TL verginin 85.2 TL'sinin toplumun refahı için kullanıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85.2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" dedi.

2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.



FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur. pic.twitter.com/6SWR5wCrae — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 27, 2020

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