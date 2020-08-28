Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek

Koronavirüs nedeniyle nisan ayında tarihinin en düşük seviyelerini gören ekonomik güven endeksi verileri, üst üste 4. ayında da yükselişini sürdürdü.
TÜİK verilerine göre, güven endeksi temmuz ayında 82. iken, ağustos ayında yüzde 4.4 oranında artarak 85.9 değerine çıktı.
Endeks rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82.2 iken, ağustos ayında yüzde 4.4 oranında artarak 85.9 oldu. Durmak yok. Yola devam!"
"Battık, bittik" lobisi yine üzülecek.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020
Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu.
Durmak yok. Yola devam! pic.twitter.com/5p8wmmYMdl
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