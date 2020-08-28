Ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Durmak yok. Yola devam" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle nisan ayında tarihinin en düşük seviyelerini gören ekonomik güven endeksi verileri, üst üste 4. ayında da yükselişini sürdürdü.

TÜİK verilerine göre, güven endeksi temmuz ayında 82. iken, ağustos ayında yüzde 4.4 oranında artarak 85.9 değerine çıktı.

Endeks rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82.2 iken, ağustos ayında yüzde 4.4 oranında artarak 85.9 oldu. Durmak yok. Yola devam!"