Merkez Bankası, piyasaya yüzde 10.73 faizle 10 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 25 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede faiz oranı yüzde 10.73 oldu.

TCMB sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı 25 Eylül vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.73 basit faizle 10 milyar TL verdi. Repo ihalesine 36.2 milyar TL teklif geldi.

TCMB bugün de yüzde 8,25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan bu yana bu faizden bir hafta vadede fonlama sağlamıyor. Bunun yerine faizin bankaların teklifleriyle oluştuğu geleneksel yöntemli repo ihalelerini kullanıyor ve ortalama fonlama maliyetinin artmasını sağlıyor.

Dünya'nın haberine göre, TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 10'a yükseltti.

TCMB gecelik vadede piyasalara yüzde 9.75 faizle fonlama yaparken, bu ihale ile bir haftadan uzun vadede verdiği fonlama miktarı bugün 150 milyar lira oldu. TCMB'nin piyasaya sağladığı net fonlama dün itibarıyla 265.3 milyar lira seviyesindeydi.