Benzinde 15 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre Ankara'da ortalama 6.90 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6.75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.85 liradan 6.70 liraya, İzmir'de 6.91 liradan 6.76 liraya inecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



29/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 15 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) August 28, 2020

​Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.